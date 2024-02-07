В Госдуме призвали бороться с доносительством в России

Депутат Государственной думы, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева призвала бороться с «вирусом доносительства» в России. Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.

© Официальный сайт Окружной администрации города Якутска

По ее словам, в настоящее время доносительство в России вышло за пределы сферы культуры и может «перейти в пандемию», а все разумные люди должны противостоять этому «вирусу».

Чиновник рассказала, как на днях двое известных деятелей культуры во время разговора возмущались «лавиной доносов на содержание произведений искусства, тем, что доносчикам везде видится пропаганда и провокация».

Авксентьева напомнила, что были такие случаи, когда доносчики жаловались на желто-синие лавочки в парках или на детские сады и футбольные команды, у которых в названии или символике есть радуга.