Захарова обвинила Финляндию в избегании диалога пограничных служб

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Хельсинки не выражают желание обсуждать с Москвой якобы поступающие от российской стороны границы угрозы для безопасности страны. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова заявила, что позиция Финляндии о невозможности открыть границы с Россией не обладает новизной. По ее мнению, она продиктована «политизированным подходом властей страны к вопросам обеспечения функционирования совместной границы».

«Подобные шаги в духе возврата к временам холодной войны являются ничем иным, как возведением новых разделительных линий на европейском континенте», — подчеркнула она.