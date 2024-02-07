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Захарова обвинила Финляндию в избегании диалога пограничных служб

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Хельсинки не выражают желание обсуждать с Москвой якобы поступающие от российской стороны границы угрозы для безопасности страны. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова обвинила Финляндию в избегании диалога пограничных служб
© ТАСС

Захарова заявила, что позиция Финляндии о невозможности открыть границы с Россией не обладает новизной. По ее мнению, она продиктована «политизированным подходом властей страны к вопросам обеспечения функционирования совместной границы».

«Подобные шаги в духе возврата к временам холодной войны являются ничем иным, как возведением новых разделительных линий на европейском континенте», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Финляндия захотела продлить закрытие границы с Россией. Предполагается, что Хельсинки объявят об этом решении в четверг, 8 февраля, после заседания правительства.

Финляндия захотела продлить закрытие границы с Россией

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