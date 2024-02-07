Cпецслужбы Запада попытались завербовать дипломатов РФ

Западные спецслужбы предпринимали попытки завербовать сотрудников дипломатического представительства России в Польше. Об этом рассказал российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

«Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами — вхолостую, коллеги реагировали как положено», — передают РИА Новости слова дипломата.

По словам Андреева в консульских отделах и генконсульствах в Польше работают высококвалифицированные российские сотрудники.