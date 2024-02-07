Cпецслужбы Запада попытались завербовать дипломатов РФ

В Польше сообщили, что спецслужбы Запада пытались вербовать дипломатов РФ
Западные спецслужбы предпринимали попытки завербовать сотрудников дипломатического представительства России в Польше. Об этом рассказал российский посол в Варшаве Сергей Андреев.
«Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами — вхолостую, коллеги реагировали как положено», — передают РИА Новости слова дипломата.
По словам Андреева в консульских отделах и генконсульствах в Польше работают высококвалифицированные российские сотрудники.
Накануне во вторник секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что участились попытки вербовки россиян киевским режимом для проведения диверсий на территории России, его слова приводило RT. Украинцы склоняют доверчивых граждан к поджогам административных зданий, объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры.