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Посол РФ в КНДР считает, что США могут решиться на военную авантюру на Дальнем Востоке

Ситуация на Корейском полуострове вызывает беспокойство из-за политики США, Вашингтон может решиться на военную авантюру на Дальнем Востоке. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

В России высказались о возможной военной авантюре США на Дальнем Востоке
© ТАСС

"Ситуация на Корейском полуострове вызывает очень серьезное беспокойство - в первую очередь из-за авантюристической политики американцев. После того, что делают США на Ближнем Востоке с их бомбовыми ударами по йеменским хуситам, кто может гарантировать, что они не решатся на нечто аналогичное здесь, на Дальнем Востоке?" - сказал дипломат.

Мацегора обратил внимание, что претендующая на выдвижение кандидатом в президенты США Никки Хейли требует уничтожить политическое руководство Ирана, а во время президентского срока Дональда Трампа в Ираке ракетным ударом был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

"Есть ли уверенность, что у американцев нет подобных планов в отношении КНДР?" - отметил посол.

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