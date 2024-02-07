В России высказались о возможной военной авантюре США на Дальнем Востоке

"Ситуация на Корейском полуострове вызывает очень серьезное беспокойство - в первую очередь из-за авантюристической политики американцев. После того, что делают США на Ближнем Востоке с их бомбовыми ударами по йеменским хуситам, кто может гарантировать, что они не решатся на нечто аналогичное здесь, на Дальнем Востоке?" - сказал дипломат.