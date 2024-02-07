Посол РФ назвал условие начала войны Северной Кореей

Пхеньян не хочет войны, и возможное начало конфликта целиком и полностью будет зависеть от США . Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора .

" КНДР войны не хочет, - указал посол. - Будет 2024 год в Корее мирным, или начнется вооруженный конфликт, целиком и полностью зависит от американцев".

В связи с этим Мацегора процитировал руководителя КНДР Ким Чен Ына на недавней сессии Верховного народного собрания страны: "У нас нет ни одной причины начать войну, у нас нет намерения сделать самим первый шаг в направлении войны".