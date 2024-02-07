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Посол РФ заявил, что КНДР не хочет войны, ее возможное начало в 2024 году зависит от США

Пхеньян не хочет войны, и возможное начало конфликта целиком и полностью будет зависеть от США. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

Посол РФ назвал условие начала войны Северной Кореей
© РИА Новости

"КНДР войны не хочет, - указал посол. - Будет 2024 год в Корее мирным, или начнется вооруженный конфликт, целиком и полностью зависит от американцев".

В связи с этим Мацегора процитировал руководителя КНДР Ким Чен Ына на недавней сессии Верховного народного собрания страны: "У нас нет ни одной причины начать войну, у нас нет намерения сделать самим первый шаг в направлении войны".

Глава МО КНДР заявил о неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове

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