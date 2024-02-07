В России обвинили экс-премьера Британии в уничтожении десятков тысяч украинцев

«Бывший премьер, Борис Джонсон в апреле 2022 года примчался в Киев в то время, когда был практически готов договор между Россией и Украиной. Его оставалось только финализировать», — заявил дипломат, уточнив, что британский экс-премьер велел киевским властям продолжать войну против России.