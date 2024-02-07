Небензя заверил в завершении Россией развязанной Киевом войны

«Если бы мы не начали специальную военную операцию, трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день. Они происходили практически каждый день на протяжении восьми лет до 2022 года», — заявил дипломат, отметив, что до начала СВО западные государства отказывались замечать то, что делали украинские военные.