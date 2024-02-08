Посольство назвало враждебными планы Нидерландов по поставке ВСУ истребителей F-16

Москва расценивает планы Нидерландов подготовить для Украины дополнительные шесть истребителей F-16 как враждебные, такие действия будут иметь серьезные последствия, заявили РИА Новости в посольстве России в Гааге.

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«Наша позиция в отношении передачи Киеву любого вида западного вооружения остается неизменной. Такие действия рассматриваются нами как враждебные и будут иметь серьезные последствия», — прокомментировали в российском посольстве.

Там отметили, что поставки на Украину боевой авиации абсолютно бессмысленны, так как они не смогут существенным образом повлиять на ход боевых действий; более того, вследствие этих шагов возрастают риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО.

Как напомнили в дипмиссии РФ, любые истребители, участвующие в конфликте на стороне Киева, «откуда бы они не вылетали, в том числе с территории стран – участников альянса, являются законной целью вооруженных сил России».

«В то же время нам очевидно, что решение Гааги о предоставлении Украине шести дополнительных F-16 обусловлено, в первую очередь, стремлением избавиться от устаревшей авиатехники, причем за счет международных источников, в том числе Европейского фонда мира», — заявили в посольстве.