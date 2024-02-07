Посол РФ в КНДР: быть ли войне — зависит от США

Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью ТАСС рассказал о пакете документов, который готовится к визиту президента России Владимира Путина в КНДР, ответил на вопрос о смягчении визового режима между странами и оценил перспективы начала войны на Корейском полуострове.

— Александр Иванович, позвольте начать наше интервью, приуроченное ко Дню дипломата, со слов поздравления с профессиональным праздником. Вы уже много лет возглавляете российское диппредставительство в КНДР. Насколько сильно укрепилось сотрудничество Москвы и Пхеньяна за этот период и какие принципиально новые перспективы открываются для него в 2024 году?

— Благодарю вас за поздравление с нашим профессиональным праздником.

На мой взгляд, такой уровень взаимопонимания, который существует в наших отношениях с КНДР сейчас, можно с полным на то основанием назвать беспрецедентным. На базе общих подходов по всем основным международным проблемам за последние несколько лет выстроилось очень тесное взаимовыгодное сотрудничество. Оно продолжает укрепляться благодаря большому личному вниманию руководителей двух стран. Достигнутые в ходе их контактов договоренности, особенно хотел бы в этом смысле отметить состоявшуюся в сентябре прошлого года встречу на космодроме Восточный, являются для нас, практических работников, своего рода дорожной картой. Часть из того, что предусмотрено этой повесткой, уже сделано, многое предстоит сделать в 2024 году. Не хочу забегать вперед, но думаю, что текущий год по многим показателям станет прорывным в российско-корейских отношениях.

— Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил ранее, что Республику Корея следует обозначить в конституции как "враждебную страну номер один", в Пхеньяне также отмечалась невозможность более с ней объединиться. Беспокоят ли Москву такие заявления? Будет ли российская сторона пытаться каким-то образом смягчить позицию Пхеньяна?

— Москву беспокоят в первую очередь непрекращающиеся провокации, которые США со своими южнокорейскими союзниками фактически в режиме нон-стоп проводят в регионе, непосредственно примыкающем к границам КНДР. К слову, в конституции Республики Корея вся территория КНДР обозначена как принадлежащая Южной Корее. Сеульские власти, таким образом, открыто претендуют на земли северного соседа, заявляя, что объединение они рассматривают исключительно в формате его поглощения. Предложенная в свое время Севером идея конфедеративного устройства единого государства была южанами отвергнута. На Юге не стесняются говорить о том, что свою главную задачу там видят в ликвидации политического строя КНДР, спецподразделения южнокорейской армии проводят учения, в ходе которых отрабатываются операции по физическому устранению северокорейского руководства. К какому смягчению позиции Пхеньяна в этих условиях можно призывать?

Руководитель КНДР однажды, в 2018–2019 годах, уже пошел на беспрецедентные шаги по нормализации отношений с Югом, по многим пунктам он пошел навстречу южанам. Чего, например, стоит его решение привести пхеньянский часовой пояс в соответствие с сеульским! На Востоке такое решение дорогого стоит! Однако проявленная им добрая воля должного отклика не нашла. Ни одна из достигнутых договоренностей по межкорейскому экономическому сотрудничеству выполнена не была — Вашингтон был против, а южане не посмели ему возражать. Так что время ушло, пути назад больше нет — так, во всяком случае, теперь считают наши северокорейские друзья.

— До 7 октября прошлого года многие эксперты считали палестино-израильский конфликт медленно тлеющим кризисом со слабо просматривающимися перспективами перехода в военную фазу противостояния. Как Москва оценивает риски полномасштабных военных действий на Корейском полуострове? Можно ли ожидать, что этот регион в 2024 году станет новым "черным лебедем" для мировой безопасности?

— Ситуация на Корейском полуострове вызывает очень серьезное беспокойство, в первую очередь из-за авантюристической политики американцев. После того что делают США на Ближнем Востоке с их бомбовыми ударами по йеменским хуситам, кто может гарантировать, что они не решатся на нечто аналогичное здесь, на Дальнем Востоке? Кандидат в президенты США Никки Хейли требует уничтожить политическое руководство Ирана. Ее коллега по Республиканской партии однажды, будучи президентом США, уже сделал что-то подобное, когда на территории суверенного государства Ирак ракетным ударом был убит видный иранский военный и политический деятель. Есть ли уверенность, что у американцев нет подобных планов в отношении КНДР? Если что-то и может удержать Вашингтон от подобных шагов в отношении КНДР, так это понимание (надеюсь, оно если не у политиков, то хотя бы у американских военных имеется), что в ответ будет нанесен такой удар возмездия, что никому мало не покажется. У хуситов и других антиамериканских сил на Ближнем Востоке подобных возможностей нет, и американцы этим безнаказанно пользуются.

КНДР войны не хочет — выступая на недавней сессии Верховного народного собрания КНДР, это прямо заявил руководитель КНДР Ким Чен Ын: "У нас нет ни одной причины начать войну, у нас нет намерения сделать самим первый шаг в направлении войны". Так что будет 2024 год в Корее мирным или начнется вооруженный конфликт, целиком и полностью зависит от американцев.

— Западные страны периодически утверждают о работах КНДР по подготовке ядерного испытания. О неких приготовлениях говорили и чиновники Секретариата ООН. Как в Москве оценивают перспективы проведения Пхеньяном ядерного испытания? Ведутся ли контакты на этот счет с Пхеньяном, с другими зарубежными партнерами?

— Западные страны и чиновники Секретариата ООН априори не могут ничего знать о том, ведется ли здесь подготовка седьмого ядерного испытания. Все, что они говорят, — это домыслы и спекуляции. Случится ли очередной ядерный эксперимент в КНДР или нет, на мой взгляд, зависит от того, в каком направлении будет развиваться военно-политическая обстановка на полуострове. Если американо-южнокорейское расширенное ядерное сдерживание, которое выходит на уровень "ядерного альянса", и другие провокационные шаги в отношении народной республики продолжатся, если в южнокорейские порты будут заходить американские атомные подводные лодки, а над полуостровом летать стратегические бомбардировщики ВВС США, руководство КНДР в интересах дальнейшего укрепления своей обороноспособности вполне может принять решение о проведении нового ядерного испытания. Ответственность за такое нежелательное развитие событий целиком и полностью будет лежать на Вашингтоне, ну и на Сеуле, хотя, приходится признать, от него здесь мало что зависит.

— Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва нацелена на развитие отношений с Пхеньяном во всех областях, включая чувствительные. Насколько приоритетным является в этой связи для России вопрос военно-технического сотрудничества с КНДР? Прорабатываются ли какие-то крупные соглашения в этой сфере в 2024 году?

— Российско-корейское сотрудничество носит взаимовыгодный характер, в нем имеется обоюдная заинтересованность. Важно отметить, что оно отвечает интересам наших двух стран и народов, не направлено против каких-либо государств и служит укреплению мира и безопасности не только в региональном, но и в более широком масштабе. Содержание нашего сотрудничества в практических областях определяется теми договоренностями, которые достигнуты лидерами России и КНДР.

— Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что подключение КНДР к региональным объединениям с ведущей ролью РФ помогло бы стабилизации на Корейском полуострове, и это вопрос на перспективу. Какие именно объединения, с российской точки зрения, могли бы расшириться за счет членства КНДР в некой отдаленной перспективе?

— Подключаться к региональным объединениям с участием России или не подключаться — это суверенное право КНДР. Пока, насколько мне известно, такого намерения наши корейские коллеги не высказывали.

— Как проходит подготовка визита президента России Владимира Путина в КНДР? Удалось ли согласовать предварительные сроки или примерные временные рамки? Готовятся ли к этому визиту новые двусторонние соглашения?

— О сроках визита, принципиальная договоренность о котором уже достигнута, разговора пока не было. Его подготовка ограничивается сейчас только работой над совместными документами, которые планируется подписать на его полях. Думаю, что это будет очень хороший пакет.

— Как продвигается работа для организации посещения горнолыжного и пляжного курорта КНДР российскими туристами? Какие туристические маршруты согласованы? Когда прибудет первая туристическая группа из России в КНДР? Сколько туристических групп планируется отправить в этом году?

— Первая туристическая группа прибывает в Пхеньян 9 февраля. Гости увидят Пхеньян, ознакомятся со строительством пляжного курорта в Вонсане на берегу Японского моря и проведут два дня на горнолыжном курорте Масикрён. Рассчитываем, что этот первый опыт поможет нам при составлении программы сотрудничества в туристической области в текущем году и на более отдаленную перспективу.

— Ведется ли работа по упрощению визового режима с КНДР для стимулирования туристического потока в страну? Можно ли ожидать первых подвижек на этом направлении уже в этом году?

— Одним из документов в том пакете, который сейчас находится в работе и готовится к подписанию, является Соглашение о взаимных поездках граждан. Посмотрим, что нам удастся сделать, чтобы создать для российских туристов, собирающихся посетить КНДР, наиболее комфортные условия.

— Планируют ли делегации из КНДР принять участие в российских форумах в 2024 году — Петербургскоммеждународномэкономическомфоруме (ПМЭФ), Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и других? На каком уровне ожидаются делегации?