Небензя назвал соучастника удара ВСУ по Лисичанску

"Если кто-то возьмется утверждать, что западные страны здесь ни при чем, поскольку Киев сам выбирает цели для удара, то ему стоит напомнить о признании представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. В августе 2022 года он проговорился о том, что для использования установки HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цель с Вашингтоном. Таким образом, очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске. Да и не только его, а десятков, если не сотен, других, в которых фигурируют западные вооружения", - сказал российский дипломат на заседании Совета Безопасности всемирной организации, созванном по инициативе России.