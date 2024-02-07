Небензя назвал соучастника удара ВСУ по Лисичанску

Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску
Вашингтон стал соучастником ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по городу Лисичанску Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Если кто-то возьмется утверждать, что западные страны здесь ни при чем, поскольку Киев сам выбирает цели для удара, то ему стоит напомнить о признании представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. В августе 2022 года он проговорился о том, что для использования установки HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цель с Вашингтоном. Таким образом, очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске. Да и не только его, а десятков, если не сотен, других, в которых фигурируют западные вооружения", - сказал российский дипломат на заседании Совета Безопасности всемирной организации, созванном по инициативе России.
ВСУ атаковали ракетами HIMARS город Лисичанск в ЛНР 3 февраля. Удар пришелся по пекарне. В результате обстрела погибли 28 мирных жителей, в том числе ребенок.
Ранее представитель МЧС ЛНР сообщал ТАСС, что среди погибших министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Потелещенко. Позже глава Лисичанска Эдуард Сахненко заявил, что при обстреле также погибли двое муниципальных депутатов - Артем Тростянский и Иван Жушма. При этом из-под завалов удалось спасти 10 человек.