Небензя заявил о причастности США к крушению Ил-76
Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США являются прямым соучастником удара по российскому военно-транспортному самолету Ил-76 с украинскими военными. Его слова приводит ТАСС.
На заседании Совета Безопасности (СБ) ООН Небензя уточнил, что у России есть неопровержимые доказательства применения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.
«Это не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления», — отметил он.
Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту, кроме шести членов экипажа, находились 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трое сопровождающих. Борт был сбит украинскими войсками.
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