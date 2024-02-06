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Такер Карлсон: интервью с Путиным будет опубликовано целиком и бесплатно

Американский журналист Такер Карлсон, экс-хедлайнер FoxNews, рассказал, что интервью с президентом России Владимиром Путиным можно будет бесплатно посмотреть на сайте TuckerCarlson.com. Об этом пишет РИА «Новости».

Такер Карлсон рассказал, где можно будет посмотреть интервью с Путиным
© globallookpress.com

Вечером во вторник, 6 февраля, журналист разместил в социальной сети Х почти 5-минутную видеозапись, в которой сообщил, что скоро возьмет интервью у российского лидера.

Такер Карлсон подтвердил, что скоро возьмет интервью у Путина

«Мы не берем деньги с людей за просмотр этого интервью. Каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования на нашем сайте», — отметил Карлсон.

Анонс интервью опубликован на главной странице сайта журналиста. Посетителям предлагается оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда разговор с российским президентом будет опубликован.

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