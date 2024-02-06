Такер Карлсон рассказал, где можно будет посмотреть интервью с Путиным

Такер Карлсон: интервью с Путиным будет опубликовано целиком и бесплатно
Американский журналист Такер Карлсон, экс-хедлайнер FoxNews, рассказал, что интервью с президентом России Владимиром Путиным можно будет бесплатно посмотреть на сайте TuckerCarlson.com. Об этом пишет РИА «Новости».
Вечером во вторник, 6 февраля, журналист разместил в социальной сети Х почти 5-минутную видеозапись, в которой сообщил, что скоро возьмет интервью у российского лидера.
«Мы не берем деньги с людей за просмотр этого интервью. Каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования на нашем сайте», — отметил Карлсон.
Анонс интервью опубликован на главной странице сайта журналиста. Посетителям предлагается оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда разговор с российским президентом будет опубликован.