МИД сообщил детали беседы с послом Израиля

Министерство иностранных дел России раскрыло детали встречи с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин, которая была вызвана в ведомство из-за непозволительных публичных высказываний.

Как сообщили в МИД, специальный представитель президента России по Ближнему востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов уведомил Гальперин о негативной реакции российской стороны на ее «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики» в ее интервью изданию «Коммерсант», передает ТАСС.

Кроме того, было подчеркнуто, что Россия нацелена на развитие отношений с Израилем в духе взаимного уважения и рассчитывает на конструктивный вклад посла.