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В МИД заявили о высокой вероятности провокаций на выборах президента РФ за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга заявила, что Запад всеми силами пытается лишить права проживающих за рубежом россиян принять участие в выборах президента. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова: Запад пытается лишить права россиян поучаствовать в выборах за рубежом
© MFA Russia/Global Look Press

«Западники, не таясь, всеми силами пытаются отобрать у граждан России возможность реализовать свое законное право на выбор», — сказала Захарова.

По ее словам, страны Запада нарушают права граждан РФ.

«Очевидно, что во время проведения голосования по выборам президента России вероятность провокаций (на избирательных участках заграницей. — «Газета.Ru») многократно возрастет», — заявила она.

Накануне Захарова заявила, что в Министерство иностранных дел России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии в Москве. В МИД подчеркнули, что решение связано с неоднократными обращениями российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента РФ на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине.

До этого посольство России в Хельсинки обратилось с просьбой к властям Финляндии обеспечить безопасность на предстоящих выборах президента Российской Федерации.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Россияне, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать в посольствах или консульствах страны.

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