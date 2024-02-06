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Посол Израиля прибыла в МИД РФ

Посол Израиля Симона Гальперин прибыла в МИД России. В ведомство дипломата вызвали из-за недопустимых высказываний. RT на русском

«Машина посла только что подъехала к зданию российского внешнеполитического ведомства», — уточнили в сообщении. Газета.Ru

Ранее дипломат заявила, что российская сторона слишком поздно осудила нападение палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, Москва не объявила группировку террористической и продолжает встречи с ее членами. Lenta.ru

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