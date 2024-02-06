Путин обсудил с главой Верховного суда Лебедевым развитие судебной системы
Президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, в ходе которой стороны обсудили развитие российской судебной системы.
Об этом сообщили в Кремле.
В ходе встречи Путин и Лебедев обсудили также меры, направленные на гуманизацию законодательства, и использование цифровых технологий в деятельности судов.
Лебедев также рассказал российскому лидеру, что развитие электронной формы работы с гражданами идёт позитивно.
В октябре прошлого года Вячеслав Лебедев заявил о повышенном внимании российских судов к защите интересов бизнеса, в частности, в сфере трансграничного оборота товаров.