Патрушев высказался о сбитом Украиной Ил-76 с пленными бойцами ВСУ

Киевские власти не жалеют собственных людей. Так о сбитом украинскими военными российского военно-транспортного самолета Ил-76 с пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) высказался секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев , его слова приводит РИА Новости .

«Киевские власти не жалеют и собственных людей. Так, 24 января с украинской территории с использованием американских ракет под Белгородом был сбит (...) самолет, на котором по договоренности с целью обмена перевозили украинских военнопленных», — цитирует агентство слова секретаря Совбеза.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат ВСУ, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Президент России Владимир Путин объявил, что Ил-76 с пленными украинцами сбили американской системой Patriot. Он отметил, что пуск ракеты комплекса Patriot был произведен с подконтрольной Украине территории.