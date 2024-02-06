Захарова отреагировала на ЧП с застрявшими в Японии косатками

"По информации японских СМИ, местные власти говорят о том, что якобы вызволить их возможности нет, - написала она в Telegram-канале. - При этом специалисты уверены, что косаток спасти можно, и для этого даже не требуется полноценных ледоколов, достаточно просто задействовать судно минимального ледового класса, который бы их прикрыл от ветра и создал полынью. А это у Японии есть. Было, по крайней мере". "Где, спрашивается, сегодня все эти экологи из Всемирного фонда дикой природы, "Гринписа" и прочих чудо-организаций? Почему не бьют в набат?" - поинтересовалась дипломат.