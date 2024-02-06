Турчак назвал президентские выборы в России событием мирового масштаба

"Не могу не сказать несколько слов по самому главному событию, которое нам предстоит всем, и нашей стране, и событию в мировом масштабе, это выборы президента Российской Федерации, которые пройдут совсем скоро, в марте текущего года", - сказал Турчак на заседании второго всероссийского форума "Женское движение "Единой России".