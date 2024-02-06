Комитет СФ поддержал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить закон о возможности конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ были внесены в Госдуму депутатами разных фракций во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным. Закон расширяет список преступлений, за которые может применяться изъятие имущества, полученного в результате их совершения.

В этот список добавлены публичное распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах и исполнении госорганами РФ своих полномочий (ст. 207.3 УК РФ), а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). При этом речь идет о совершении таких преступлений из корыстных побуждений.

Кроме того, статья 104.1 УК РФ (конфискация имущества) дополняется примечанием, согласно которому под деятельностью, направленной против безопасности РФ, понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных, в частности, статьями о наемничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, получении или даче взятки, бандитизме. Всего в этом перечне более 30 статей Уголовного кодекса.

Часть 2 статьи 280.4 УК РФ дополняется новыми составами - совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.