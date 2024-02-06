Медведев заявил об опасности из-за связывающегося с загробным миром Байдена

«Миру (...) страшновато: а что делали с чемоданчиком в период болезни его владельца? В чьих руках он пребывал (...) Но сегодня ответ вдруг появился (...) Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, оказывается, прямо общается с (...) президентом Франции Миттераном», — написал в блоге зампред Совбеза.