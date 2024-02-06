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Раскрыты сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию

Российский президент Владимир Путин планирует обратиться к Федеральному собранию с посланием в период с 23 февраля по 8 марта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к Администрации главы государства.

Раскрыты сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию
© ТАСС

По их словам, преимущественно обсуждается конец февраля, но дата может немного сдвинуться. Как ожидается, послание будет содержать основные темы, рассматриваемые президентом ранее, включая цели России в специальной военной операции, суверенитет страны, социально-экономическое будущее и семейные ценности.

Данное послание также будет играть роль предвыборной программы кандидата в президенты.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка к ежегодному посланию президента России уже началась.

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