Раскрыты сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию

Российский президент Владимир Путин планирует обратиться к Федеральному собранию с посланием в период с 23 февраля по 8 марта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к Администрации главы государства.

По их словам, преимущественно обсуждается конец февраля, но дата может немного сдвинуться. Как ожидается, послание будет содержать основные темы, рассматриваемые президентом ранее, включая цели России в специальной военной операции, суверенитет страны, социально-экономическое будущее и семейные ценности.

Данное послание также будет играть роль предвыборной программы кандидата в президенты.