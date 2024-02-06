Президент ОАЭ в телефонном разговоре с Путиным обсудил украинский кризис

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор с российском главой Владимиром Путиным и обсудил украинский кризис. Об этом сообщает эмиратское агентство WAM.

Глава Объединенных Арабских Эмиратов заявил о готовности Абу-Даби поддерживать инициативы, которые направлены на смягчение гуманитарных последствий конфликта на Украине.

Также президенты обсудили подробности атаки на Ил-76 и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.