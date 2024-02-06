Небензя назвал цель ударов США по Ираку и САР

Удары Соединенных Штатов по Ираку и Сирии являются попыткой Вашингтона подправить провальный имидж нынешней администрации перед выборами президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании СБ ООН постоянного представителя РФ при международной организации Василия Небензи.

Он назвал авиационную операции США в регионе крупнейшей с 2003 года, которая подается американским президентом Джо Байденом «как акт возмездия за атаку с применением БПЛА неустановленного происхождения по незаконно находящейся в Сирии американской базе». Как указал дипломат, такие действия не имеют оправдания.