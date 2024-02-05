Посол РФ предостерег Францию от еще большего вовлечения в конфликт на Украине

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что французские власти должны воздержаться от дальнейшего вовлечения в конфликт на Украине . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение российской дипмиссии.

Кроме того, Мешков также призвал Париж остановить поставки военной помощи Украине. По его словам, дальнейшее вовлечение Франции в конфликт «безответственно и опасно», а французская военная помощь используется ВСУ для ударов по гражданским объектам на территории России.