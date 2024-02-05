Посол РФ предостерег Францию от еще большего вовлечения в конфликт на Украине
Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что французские власти должны воздержаться от дальнейшего вовлечения в конфликт на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение российской дипмиссии.
Кроме того, Мешков также призвал Париж остановить поставки военной помощи Украине. По его словам, дальнейшее вовлечение Франции в конфликт «безответственно и опасно», а французская военная помощь используется ВСУ для ударов по гражданским объектам на территории России.
«Мешков указал на отсутствие с французской стороны ответа на обращение Государственной думы РФ к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима», — рассказали в дипмиссии.
Ранее Алексей Мешков выразил возмущение отсутствием реакции Франции на обстрелы Белгорода и Донецка.