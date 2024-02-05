Владимир Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию в секторе Газа
Глава государства провёл телефонные переговоры с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран подчеркнули важность оказания дополнительной гуманитарной помощи анклаву. Президенты также подтвердили принципиальную позицию в пользу скорейшего прекращения огня в регионе.
Кроме того, Владимир Путин поблагодарил главу Объединённых Арабских Эмиратов за содействие в обмене удерживаемыми лицами с Украины. Также стороны обсудили атаку ВСУ на самолёт Ил-76.