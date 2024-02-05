Как сообщила пресс-служба Кремля , лидеры двух стран подчеркнули важность оказания дополнительной гуманитарной помощи анклаву. Президенты также подтвердили принципиальную позицию в пользу скорейшего прекращения огня в регионе.

Кроме того, Владимир Путин поблагодарил главу Объединённых Арабских Эмиратов за содействие в обмене удерживаемыми лицами с Украины. Также стороны обсудили атаку ВСУ на самолёт Ил-76.