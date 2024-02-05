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Владимир Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию в секторе Газа

Глава государства провёл телефонные переговоры с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран подчеркнули важность оказания дополнительной гуманитарной помощи анклаву. Президенты также подтвердили принципиальную позицию в пользу скорейшего прекращения огня в регионе.

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Кроме того, Владимир Путин поблагодарил главу Объединённых Арабских Эмиратов за содействие в обмене удерживаемыми лицами с Украины. Также стороны обсудили атаку ВСУ на самолёт Ил-76.

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Владимир Путин
Пресс-служба Администрации Президента РФ
Объединенные Арабские Эмираты