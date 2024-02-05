В Госдуме высказались о найденной в Грузии украинской взрывчатке

Если помните, именно таким же образом, через Грузию, была доставлена взрывчатка, которая потом сработала в фуре, проезжавшей по Крымскому мосту. Хорошо, что сейчас этот опасный груз остановили грузинские спецслужбы, которые, очевидно, каким-то образом взаимодействуют с нашими. В целом еще тогда нужно было активизировать деятельность и российской разведки, и пограничников. Это и сейчас еще не поздно сделать. Уверен, что киевский режим, чем ближе его агония, тем больше будет переходить на чисто террористические методы, — рассказал Журавлев.