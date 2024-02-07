Захарова назвала цель визита Нуланд в Киев

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время визита в Киев в январе рассказывала украинским властям, как без денег США мобилизовывать еще больше украинских граждан, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Виктория Нуланд давала ценные указания по тому, как без американских денег мобилизовывать еще больше украинских граждан, учитывая, что граждане Украины для киевского режима уже не просто расходный материал, за материал они его теперь не считают", - отметила дипломат.
По словам Захаровой, такие цели, как мобилизация еще большего числа граждан Украины, были предельно "цинично и жестко" поставлены Вашингтоном перед украинским лидером Владимиром Зеленским.
"На пресс-конференции в Киеве Виктория Нуланд заявила о стратегической необходимости для США поддерживать стабильный поток оружия на фронт, <…> я хотела бы обратить внимание на мотивировку. Виктория Нуланд говорит не о стратегической необходимости всего этого для народа Украины или Украины как государства. Она четко обозначает - это все нужно, так как речь идет о стратегической необходимости для США", - резюмировала Захарова.