Захарова назвала цель визита Нуланд в Киев

"На пресс-конференции в Киеве Виктория Нуланд заявила о стратегической необходимости для США поддерживать стабильный поток оружия на фронт, <…> я хотела бы обратить внимание на мотивировку. Виктория Нуланд говорит не о стратегической необходимости всего этого для народа Украины или Украины как государства. Она четко обозначает - это все нужно, так как речь идет о стратегической необходимости для США", - резюмировала Захарова.