"Выясняется, что президента Байдена нещадно подслушивают, прослушивают, а содержание закрытых разговоров становится достоянием общественности. Где же все американские спецслужбы? Как Politico получает столь чувствительную, хотя и нецензурную информацию?", - написала она в своем телеграм-канале. ТАСС