Президента США Джо Байдена подслушивают и прослушивают, а содержание его разговоров становится известно СМИ. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что Байден нецензурно выражался в адрес Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа. Российская газета
"Выясняется, что президента Байдена нещадно подслушивают, прослушивают, а содержание закрытых разговоров становится достоянием общественности. Где же все американские спецслужбы? Как Politico получает столь чувствительную, хотя и нецензурную информацию?", - написала она в своем телеграм-канале. ТАСС
По ее словам, когда речь идет о планах Кремля или намерениях Москвы, у американских спецслужб всегда есть «стопроцентные доказательства». Газета.Ru