$91.24+0.5898.23-0.42
Войти в почту

Захарова: Статьи о нецензурных высказываниях Байдена доказывают его прослушку

Президента США Джо Байдена подслушивают и прослушивают, а содержание его разговоров становится известно СМИ. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что Байден нецензурно выражался в адрес Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа. Российская газета

"Выясняется, что президента Байдена нещадно подслушивают, прослушивают, а содержание закрытых разговоров становится достоянием общественности. Где же все американские спецслужбы? Как Politico получает столь чувствительную, хотя и нецензурную информацию?", - написала она в своем телеграм-канале. ТАСС

По ее словам, когда речь идет о планах Кремля или намерениях Москвы, у американских спецслужб всегда есть «стопроцентные доказательства». Газета.Ru

Политика
Видео
Мария Захарова
Джозеф Байден
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
МИД России
Обзор медиа
Соединенные Штаты