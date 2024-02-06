$91.24+0.5898.23-0.42
Войти в почту

Песков не исключил оглашения послания Путина Федеральному собранию в конце февраля

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце этого месяца или в начале следующего, не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков не исключил оглашения послания Путина Федеральному собранию в конце февраля
© РИА Новости

«Мы не можем этого исключать», – так Песков прокомментировал сообщения о том, что послание президента может пройти между 23 февраля и 10 марта, передает ТАСС.

До этого источники «Коммерсанта» указывали, что оглашение послания президента к Федеральному собранию может пройти между 23 февраля и 8 марта.

Политика
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Федеральное Собрание России
Коммерсант