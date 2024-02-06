Песков не исключил оглашения послания Путина Федеральному собранию в конце февраля
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце этого месяца или в начале следующего, не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы не можем этого исключать», – так Песков прокомментировал сообщения о том, что послание президента может пройти между 23 февраля и 10 марта, передает ТАСС.
До этого источники «Коммерсанта» указывали, что оглашение послания президента к Федеральному собранию может пройти между 23 февраля и 8 марта.