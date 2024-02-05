Захарова обвинила Францию в оправдании терроризма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция оправдывает терроризм, когда обосновывает убийства украинскими войсками мирного населения «правом на самооборону».

Она подчеркнула, что французские власти цинично закрывают глаза на то, что переданное ими вооружение специально используется Киевом для убийства мирных граждан в российских городах.