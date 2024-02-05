Цеков раскрыл суть разногласий сената и конгресса США по Украине

Настроения сената понятны, там большинство демократов, которые желают продолжения войны на Украине. Они будут стараться поддержать Украину. Выделенные деньги идут на вооружение, они стимулируют американские фирмы и поддерживают Байдена в предстоящей избирательной кампании. Но в Конгрессе, где большинство республиканцев, другие настроения. Там на первом месте борьба с нелегальной миграцией, укрепление или закрытие границы для беспрепятственного проникновения мигрантов. На сегодняшний день это решение вызывает определенные сомнения, — пояснил Цеков.