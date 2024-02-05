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Цеков раскрыл суть разногласий сената и конгресса США по Украине

Любое руководство США будет продолжать поддерживать Киев, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его мнению, в Вашингтоне считают, что Штатам выгоден конфликт России и Украины. Ранее в американском сенате представили законопроект, предполагающий выделение $60 млрд помощи Киеву, который поддержал президент страны Джо Байден, однако спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что документ обречен на провал.

Цеков раскрыл суть разногласий сената и конгресса США по Украине
© News.ru

Настроения сената понятны, там большинство демократов, которые желают продолжения войны на Украине. Они будут стараться поддержать Украину. Выделенные деньги идут на вооружение, они стимулируют американские фирмы и поддерживают Байдена в предстоящей избирательной кампании. Но в Конгрессе, где большинство республиканцев, другие настроения. Там на первом месте борьба с нелегальной миграцией, укрепление или закрытие границы для беспрепятственного проникновения мигрантов. На сегодняшний день это решение вызывает определенные сомнения, — пояснил Цеков.

По словам сенатора, в США считают, что поддержка Украины будет способствовать ослаблению России. Цеков выразил уверенность, что Вашингтон не перестанет помогать Киеву.

США волнует, что Россия стала сильным и влиятельным государством. Больше всего они не могут согласиться, что санкции и другие действия не привели к экономическому и социальному краху России, а наоборот, — Россия стала более монолитной и сильной, — подчеркнул он.

Законопроект о выделении дополнительного финансирования на сумму более $118 млрд, представленный в сенате США, включает в себя средства на поддержку Украины и Израиля одновременно с ассигнованиями на усиление контроля за мигрантами на границе с Мексикой. Так, Киеву предложили выделить порядка $60 млрд, а Тель-Авиву — около $14 млрд.

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