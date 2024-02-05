Конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного близок к завершению. Об этом в Telegram заявил спикер Госсовета (ГС) Крыма Владимир Константинов.

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Константинов напомнил, что недавно в украинских СМИ появилась информация о скорой отставке Залужного, что вызвало в Киеве неразбериху и суматоху.

«Грызня Зеленского и Залужного вышла на финишную прямую (...) Похоже, Залужный надеется в развернувшейся борьбе не только избежать отставки, но и "отправить в отставку" Зеленского», — сообщил российский спикер.

По его мнению, масла в разгорающийся костер конфликта подлили как западные СМИ, так и замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которая «прибыла в Киев на метле».

"Для кого из скандалистов ее нынешний визит станет роковым — покажет, возможно, уже эта неделя". Владимир Константинов