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Посольство России запросило встречи с администрацией США по Ил-76

Посольство России в Вашингтоне добивается проведения встреч с представителями Белого дома и Госдепартамента США по ситуации вокруг теракта, в результате которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российский самолет Ил-76. О таких запросах сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Посольство России запросило встречи с администрацией США по Ил-76
© ТАСС

По словам собеседника агентства, дипмиссия начала добиваться проведения встреч сразу после катастрофы.

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту, помимо шести членов экипажа, находились 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трое сопровождающих. Борт был сбит украинскими войсками.

В Следственном комитете России (СКР) заявили, что установили точку, с которой был нанесен удар по самолету. По данным ведомства, было раскрыто, что вооружение ВСУ располагалось в селе Липцы Харьковской области.

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