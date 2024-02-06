Посольство России запросило встречи с администрацией США по Ил-76

Посольство России в Вашингтоне добивается проведения встреч с представителями Белого дома и Госдепартамента США по ситуации вокруг теракта, в результате которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российский самолет Ил-76. О таких запросах сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, дипмиссия начала добиваться проведения встреч сразу после катастрофы.

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту, помимо шести членов экипажа, находились 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трое сопровождающих. Борт был сбит украинскими войсками.