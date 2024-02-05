Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует давать интервью зарубежным СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Во время очередного брифинга журналисты спросили Пескова, стоит ли ждать Путина на интервью у американского журналиста Такера Карлсона.

«Что касается возможных интервью президента, в том числе зарубежным СМИ, в настоящий момент нам нечего вам сообщить», - заявил Песков.

Он подчеркнул, что журналистов оповестят, «если такие планы будут реализовываться».

Бывший телеведущий Fox News Карлсон - один из самых популярных журналистов среди сторонников Республиканской партии США. Именно ему экс-президент США Дональд Трамп дал первое интервью после предъявления уголовных обвинений. В 2023 году Карлсон выпустил интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.