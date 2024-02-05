Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о законах, которые запрещают радугу в стране. Журналисты попросили его прокомментировать арест жительницы Нижнего Новгорода Анастасии Ершовой за радужные сережки. Ura.Ru

"Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России", - сказал Песков, отвечая на вопрос, запрещена ли радуга в стране. ТАСС