Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о законах, которые запрещают радугу в стране. Журналисты попросили его прокомментировать арест жительницы Нижнего Новгорода Анастасии Ершовой за радужные сережки. Ura.Ru
"Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России", - сказал Песков, отвечая на вопрос, запрещена ли радуга в стране. ТАСС
Ранее вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков обратился в Верховный суд после ареста на пять суток девушки за ЛГБТ-пропаганду (ЛГБТ — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России). RT на русском