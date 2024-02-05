Песков раскрыл, за каким процессом в Европе внимательно наблюдает Кремль

Москва внимательно следит за обсуждениями вокруг возможности создания Европой собственного оборонительного союза, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующий вопрос «то оживляется, то уходит в пассив».

Эти дебаты постоянно то оживляются, то, наоборот, уходят в пассив. Поэтому мы просто внимательно за этим наблюдаем, — сказал представитель Кремля.

Ранее нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании военного коридора для перемещения войск и армейской техники. По ее словам, страны Европы нуждаются в «военном Шенгене» для эффективного перемещения солдат, что сделает европейский регион сильнее.