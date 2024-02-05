В МИД РФ предупредили об опасности от усиления военной мощи Евросоюза

Форсированный перевод экономики Евросоюза на военные рельсы несет угрозу безопасности в мире. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. RT на русском

"Форсированный перевод европейской экономики на военные рельсы, за счет которого в Евросоюзе предполагают преодолеть финансовый кризис, представляет собой потенциальный вызов безопасности для всего мира", - отметила дипломат. ТАСС