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МИД России: перевод экономики ЕС на военные рельсы угрожает безопасности в мире

Форсированный перевод экономики Евросоюза на военные рельсы несет угрозу безопасности в мире. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. RT на русском

"Форсированный перевод европейской экономики на военные рельсы, за счет которого в Евросоюзе предполагают преодолеть финансовый кризис, представляет собой потенциальный вызов безопасности для всего мира", - отметила дипломат. ТАСС

Страны ЕС неоднократно заявляли, что опасаются угрозы со стороны России. В связи с этим европейские политики стали чаще призывать к усилению военно-промышленных комплексов своих стран. Газета.Ru

В МИД РФ предупредили об опасности от усиления военной мощи Евросоюза
© EPA/TACC
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