В ЦИК рассказали о подготовке к выборам президента в Донбассе и Новороссии

В этом году в Донбассе и Новороссии – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – впервые пройдут выборы президента в России, в новых регионах активно идет подготовка, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях избирательные комиссии всех уровней были сформированы в прошлом году и успешно прошли испытание выборами регионального и местного уровней, которые состоялись в этих регионах в единый день голосования 10 сентября прошлого года, передает Херсонское агентство новостей.

По словам Булаева, в данный момент зафиксирован высокий теоретический и практический уровень их профессиональной подготовки. К моменту назначения выборов президента все избирательные комиссии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей были готовы принять участие в федеральной кампании.

Он отметил, что подготовка к проведению выборов президента России в этих регионах проходит строго в соответствии с федеральным законодательством, с соблюдением всех сроков избирательных действий, предусмотренных календарным планом мероприятий.

Так, все нормативные правовые акты разрабатываются и принимаются комиссиями во исполнение федеральных законов «О выборах президента Российской Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в установленные сроки.

Как заметил зампред ЦИК, несмотря на условия военного положения, на данных территориях полным ходом развернута информационная кампания по выборам. В частности, транслируются ролики, размещены наглядные информационные материалы. Избирательными комиссиями проводится вся необходимая работа для обеспечения возможности голосования всех граждан. Сейчас уже идет прием заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения, налажено взаимодействие с МФЦ, заключены соответствующие соглашения.

Также Булаев заверил, что подготовка к проведению голосования в новых субъектах проходит на высоком уровне.

Известно, что на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей во все дни голосования 15, 16 и 17 марта избирательные комиссии будут организовывать голосование с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан.