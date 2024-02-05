Рабочая группа ЦИК выявила больше 15% брака в подписях Надеждина

Рабочая группа Центризбиркома РФ выявила 15,348% брака в подписях, сданных выдвиженцем от партии "Гражданская инициатива" Борисом Надеждиным для своей регистрации кандидатом в президенты РФ, в ЦИК рекомендуют не регистрировать его. Об этом сообщила пресс-служба штаба политика.

"Рабочая группа выявила в подписях за выдвижения Бориса Надеждина 15,348% брака. Мы не согласны с решением рабочей группы", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "штаб готов доказывать необоснованность решения рабочей группы".

По данным пресс-службы, рабочая группа рекомендовала комиссии не регистрировать Надеждина, итоговое решение будет принято на заседании ЦИК 7 февраля.

Для проверки ЦИК сделал выборку в 60 тыс. подписей более чем из 100 тыс., представленных Надеждиным. Для регистрации кандидатом брак не должен превышать 10%.