Посол Израиля будет вызвана в МИД России
Неприемлемые высказывания посла Израиля Симоны Гальперин стали причиной ее предстоящего вызова в МИД России. Об этом со ссылкой на представителя дипломатического ведомства пишет ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что посол Израиля допустила высказывания, «искажающие российские внешнеполитические подходы и исторические реалии».
«Гальперин будет вызвана в МИД», - заявили в ведомстве.
В МИД России также обратили внимание на то, что Симона Гальперин «неуважительно высказывается об усилиях, которые предпринимает Россия в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников», а размышления о необходимости изменений «государственного календаря» граничат «с вмешательством во внутренние дела».
По мнению российских дипломатов, такие высказывания «являются крайне неудачным началом» дипломатической миссии посла.
Напомним, что заместитель гендиректора МИД Израиля Симона Гальперин была назначена послом в России в мае 2023 года и приступила к работе в январе текущего года. После своего приезда в Москву она дала интервью газете «Коммерсант», в котором отметила, что «хамасовцев в Москве принимают, обнимают, раскатывают перед ними ковровые дорожки», при этом «скоро уже четыре месяца, как люди остаются в заложниках, и их не освобождают».
В октябре 2023 года представители палестинской организации ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля, им также удалось зайти в ряд городов и захватить заложников. Израиль перешел в состояние войны и начал операцию в секторе Газа, которая сопровождается гибелью тысяч мирных жителей. В МИД России отмечали, что поддерживают связь с движением ХАМАС для обсуждения ситуации с заложниками, среди которых есть российские граждане.