Посол Израиля будет вызвана в МИД России

Неприемлемые высказывания посла Израиля Симоны Гальперин стали причиной ее предстоящего вызова в МИД России. Об этом со ссылкой на представителя дипломатического ведомства пишет ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что посол Израиля допустила высказывания, «искажающие российские внешнеполитические подходы и исторические реалии».

«Гальперин будет вызвана в МИД», - заявили в ведомстве.

В МИД России также обратили внимание на то, что Симона Гальперин «неуважительно высказывается об усилиях, которые предпринимает Россия в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников», а размышления о необходимости изменений «государственного календаря» граничат «с вмешательством во внутренние дела».

По мнению российских дипломатов, такие высказывания «являются крайне неудачным началом» дипломатической миссии посла.

Напомним, что заместитель гендиректора МИД Израиля Симона Гальперин была назначена послом в России в мае 2023 года и приступила к работе в январе текущего года. После своего приезда в Москву она дала интервью газете «Коммерсант», в котором отметила, что «хамасовцев в Москве принимают, обнимают, раскатывают перед ними ковровые дорожки», при этом «скоро уже четыре месяца, как люди остаются в заложниках, и их не освобождают».