Есть такая русская поговорка: наглость – второе счастье. Нет, чтобы усидеться и замолчать с позором, что они поставляют наемников, а Франция – страна, где наемничество официально запрещено. Они прибыли на Украину убивать русских солдат и гражданских лиц, а мы должны перед ними оправдываться. Я уверен, что ответ будет жестким, МИД России жестко ответит на эти выходки французов. Абсолютно мерзкое поведение, — сказал Джабаров.