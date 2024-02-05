Путин поручил расширить перечень специальностей для женщин в академии ФСБ

«ФСБ России рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки, по которым проводится приём лиц женского пола на обучение в федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации» по образовательным программам высшего образования», — говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с победителями, призёрами финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и их экспертами-наставниками.