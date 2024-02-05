Посол в Гааге оценил риск нападения России на Европу

О нападении России на страны Европы, о чем твердят военные на Западе, речи быть не может. Об этом РИА Новости заявил новый посол в Нидерландах и постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

Дипломат указал, что у России нет никакого интереса воевать со странами НАТО. Он уточнил, что в военном противостоянии нет геополитического или экономического смысла, какие-либо территориальные разногласия также отсутствуют. Тарабрин указал, что высказывания западных политиков о российской угрозе направлены на собственных граждан, чтобы антироссийской паранойей добиться финансовых трат на вооружения и на помощь Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что китайская угроза является наиболее серьезной в долгосрочной перспективе, а российская — самой насущной. Кроме того, опасения вызывают Иран и Северная Корея. Он отметил, что данные страны объединяются, вместе обходят санкции и давление, ослабляют основанную на долларе мировую финансовую систему.