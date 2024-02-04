Политолог Вароли: власти США раздражает возможность интервью Путина Такеру

Не исключено, что американский журналист Такер Карлсон прибыл в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина. На это очень болезненно реагируют власти США, заявил газете "Известия" политолог, американский специалист по связям с общественностью и экс-журналист The New York Times Джон Вароли. Эксперт подчеркнул, что американская политическая элита называет Россию своим главным врагом. Он счел это "очень печальной" реальностью российско-американских отношений. "99% информационного пространства в Америке находится под контролем правящего класса . И они не допускают других мнений", - сказал он. Вароли отметил, что власти не хотят, чтобы американский народ слышал, как Путин 14 лет просил западных коллег не расширять НАТО. Накануне американского журналиста Такера Карлсона заметили в России.