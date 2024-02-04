Западные спонсоры Киева знают, что поставляемое ими на Украину вооружение используется для убийства мирных граждан. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.

Мирошник прокомментировал удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, вследствие которого погибли 28 человек, включая беременную женщину и пятилетнего ребенка. Сегодня в ЛНР объявлен траур по погибшим.

«Западные спонсоры прекрасно видят, что поставляемые ими вооружения используются для убийства мирных граждан, но этот довод как причина для прекращения поставок практически не звучит в западных кругах», — сказал Мирошник.

По его словам, это уже третий теракт, организованный Киевом и вызвавший массовые жертвы среди гражданских лиц. До этого украинские формирования нанесли террористические удары по центру Белгорода и рынку в Донецке.

Данные теракты были совершены на фоне «торгов» в США, и ЕС за выделение дополнительных средств и вооружений.