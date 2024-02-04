В МИД РФ отвергли обвинения в «военно-техническом сотрудничестве с КНДР»

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что страна отвергает обвинения США и союзников в сотрудничестве с КНДР в военно-технической сфере. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

"Решительно отвергаем обвинения в "военно-техническом сотрудничестве с КНДР" как голословные и бездоказательные", - сообщил Руденко.

По его словам, российская сторона также донесла до Южной Кореи, что Москва при сотрудничестве с КНДР действует со всей ответственностью перед международным сообществом.

До этого официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия не нарушает никаких международных обязательства в процессе развития взаимовыгодных отношений с КНДР и Ираном.