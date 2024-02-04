Кадыров пообещал наказать тех, кто виновен в ударе по Лисичанску
Чеченские бойцы, которые служат в Вооруженных силах России, сделают все, чтобы наказать тех, кто обстрелял Лисичанск (ЛНР). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Мы со своей стороны в составе Вооруженных сил России будем делать все возможное, чтобы содействовать скорейшему наказанию всех, кто виновен в этом ужасном преступлении», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
От себя лично и от лица всех жителей республики он выразил соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику, а также родным и близким погибших.
ВСУ обстреляли Лисичанск вечером 3 февраля. Под ударом оказалась пекарня. Как заявлял Пасечник, армия Украины специально ударила именно в то время, когда горожане шли за свежим хлебом. По предварительным данным, погибли 28 мирных жителей, один из них — ребенок. Еще десять человек пострадали.