Кадыров пообещал наказать тех, кто виновен в ударе по Лисичанску

Чеченские бойцы, которые служат в Вооруженных силах России, сделают все, чтобы наказать тех, кто обстрелял Лисичанск (ЛНР). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы со своей стороны в составе Вооруженных сил России будем делать все возможное, чтобы содействовать скорейшему наказанию всех, кто виновен в этом ужасном преступлении», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

От себя лично и от лица всех жителей республики он выразил соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику, а также родным и близким погибших.