Целые секторы немецкой экономики сейчас теряют свою привлекательность и конкурентноспособность. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, фрагмент из интервью которого опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Что такое Германия? Это экономический мотор в Европейском союзе. И целые секторы экономики Германии теряют свои привлекательность и конкурентноспособность», — подчеркнул представитель российского президента.

Он добавил, что по этой причине ФРГ и другие страны — члены регионального содружества начали создавать и удерживать образ внешнего врага. Таким образом правительства европейских государств пытаются отвлечь внимание населения от внутренних проблем, отметил Песков.

«Здесь, конечно, лучше нас [в качестве образа врага], наверное, в их понимании никого нет», — сказал пресс-секретарь Кремля, комментируя высказываниях европейских чиновников о необходимости подготовиться к вооруженному противостоянию с РФ.