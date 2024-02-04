Президент России Владимир Путин проведет заседание Госсовета по науке и образованию. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил в Telegram.

«Мы должны сделать все, чтобы отдача и от фундаментальной, и от прикладной науки была кратно выше нашего развития», — заявил Путин.

Кроме того, сообщается, что глава государства поздравит ученых с 300-летием Российской академии наук.

Помимо этого, в предстоящих планах президента на последующую неделю совещание с членами правительства и постоянными членами Совета безопасности, рассказал журналист.